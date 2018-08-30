Trabzon'da Dolmuş Ücretleri Zamlanacak

Trabzon'da dolmuş zammının onaylandığı bildirildi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESOB) Başkanı Metin Kara, yaptığı yazılı açıklamada, dolmuş zam talebini son yönetim kurulu toplantısında onayladıklarını belirtti.

Trabzon Şoförler, Otomobilciler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odasının şehir içi dolmuş ücretlerine zam talebini değerlendirdiklerini aktaran Kara, şöyle devam etti:

"İlgili odamızın ilk zam talebinde sadece kısa mesafe ve uzun mesafe şeklinde ücretlendirme yapılmıştı. Daha önce M ve S plakalı araçların tarifelerinde uygulandığı gibi kademeli bir fiyatlandırma çalışması yapılması için zam isteğini reddetmiştik. Odamız da kademeli bir tarife çalışması yaparak tekrar zam talebini iletti.

29 Ağustos'ta yaptığımız yönetim kurulu toplantımızda da bu talebi kabul ettik ve ilgili yerlere bildirdik. İlk tarifeyi reddederken amacımız kilometre-ücret dengesini sağlayabilmekti artık sadece uzun mesafe ve kısa mesafe ücretlendirmesi olmayacak. Dolmuş hattının uzunluğuna yani aracın yaptığı kilometreye göre bir ücretlendirme olacak. Bu nedenle dolmuş hatlarımızdaki zam oranları da farklılık gösterecek."