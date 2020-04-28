Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:44
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Farabi Hastanes'nde 26 Nisan'da çıkan tartışmada, doktor Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen ve hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatılan İ.A. Taksim Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Şüpheli İ.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından, elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi kararı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA