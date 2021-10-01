Trabzon'da doğuştan kalça çıkığı olan 11 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla doğuştan gelişimsel kalça displazisi (GKD) olan 11 aylık kız bebeğin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Hastanenin internet sitesinde yer alan açıklamada, halk arasında doğuştan kalça çıkığı olarak da bilinen GKD tanısı ile takip edilen çocuğunun sol kalçasına konservatif (ameliyat dışı) yöntemler ile tedavi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, tedaviye cevap vermeyen hastaya, KTÜ Farabi Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Emre Baki ve ekibi tarafından açık redüksiyon ameliyatı ve pelvipedal alçılama uygulamasının başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

GKD'nin, kalçayı oluşturan yapıların, anne karnında oluşumları sırasında normal olmalarına karşın doğum sonrasında çeşitli nedenlerle sonradan yapısal bozulma gösterdiği dinamik bir durum olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GKD terimi, hastalığın bilinen tüm şekillerini (tam çıkık, tam olmayan çıkık, displazi) kapsamaktadır. GKD tedavisinde amaç en kısa sürede ve hasar vermeyerek kalça eklemini normal anatomisine getirmek, kazanılan anatomik redüksiyonu korumak, bunu sürdürerek kalça ekleminin normal gelişimini sağlamak ve gelişebilecek kalıcı hasarları engelleyerek hastaya yaşam boyu işlevsel bir kalça eklemi sağlamaktır. Tanı ne kadar geç koyulursa yapılacak girişimlerin karmaşıklığı, zorluğu ve gelişebilecek komplikasyon riski o kadar artarken başarı şansı o kadar düşmektedir. Erken tanı koyulduğunda, tedavi genellikle konservatif yöntemlerle yapılırken tedaviye dirençli veya geç tanı koyulmuş vakalarda cerrahi tedavi yöntemleri gerekmektedir. KTÜ Farabi Hastanesi, bölgesinde her türlü pediatrik ortopedik tedavi ve girişimlerin yapılabildiği merkezlerden biridir."