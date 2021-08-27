Trabzon'da dış hatlarda gerçekleşen uçak seferlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı
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Trabzon'da dış hatlarda gerçekleşen uçak seferlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı

Trabzon'da dış hatlarda gerçekleşen uçak seferlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Ekonomi

Trabzon Havalimanı dış hatlara yılın 7 ayında yapılan uçuş sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 138, yolcu sayısı ise yüzde 187 artış gösterdi.

HAKAN BURAK ALTUNÖZ -Trabzon Havalimanı dış hatlara yılın 7 ayında yapılan uçuş sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 138, yolcu sayısı ise yüzde 187 artış gösterdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, turizm sezonunun başlamasıyla bölgede yaşanan hareketliliğin gözle görülür şekilde arttığını söyledi.

Sezona hızlı bir başlangıç yapıldığına işaret eden Hacısalihoğlu, kente gelen turistleri Kovid-19 salgını öncesi, salgın dönemi ve sonrası olarak kıyasladıklarını belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava yolunu kullanan turist sayısının 2021'de yüksek oranda arttığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, bu yılın ocak-temmuz aylarını kapsayan dönemde dış hatlardan şehre 1424 uçak seferinin gerçekleştirildiğini, geçen sene ise aynı dönemde bu rakamın 594 olduğunu ifade etti.

Böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre uçak seferlerinin yüzde 138 artış gösterdiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, geçen yıl ocak-temmuz aylarında dış hatlardan gelen yolcu sayısının 28 bin 125 olduğunu, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 187 artış yaşanarak 80 bin 781'e yükseldiğini kaydetti.

"Beklentimiz pandemi öncesine gelebilmek"

Yaşanan artışların turizm sezonunun açılmasıyla yükselişe geçtiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Rakamlarda artış ivmesinin çok hızlı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda ağustos ayı iyi geçti. Eylülde de ağustosa yakın rakamları görebilirsek bu memnun edici olur. Çünkü özellikle turizm ve hizmet sektörü ile buna bağlı diğer sektörlerde ekonominin hareketlenmesinde çok önemli bir süreci yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizim beklentimiz pandemi öncesine gelmek. Turizm sektöründe olan şirketlerimiz hızlı bir çalışmaya girdiler. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıl pandemiye karşı alınan tedbirlerle bir an önce maskelerin atılarak gelen turistlerin doğal güzellikleri, çevremizi, yaylalarımızı rahat bir şekilde görerek daha uzun kalmalarını sağlayacağız."

Trabzon'da dış hatlarda gerçekleşen uçak seferlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı
Trabzon'da dış hatlarda gerçekleşen uçak seferlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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Trabzon'da dış hatlarda gerçekleşen uçak seferlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı - Haberler Ekonomi
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