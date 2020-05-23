Trabzon'da direğe çarpan otomobil alev aldı: 3 çay işçisi öldü, 1 işçi yaralı
Trabzon'da direğe çarpan otomobil alev aldı: 3 çay işçisi öldü, 1 işçi yaralıTRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı.
23.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:19
Trabzon'da direğe çarpan otomobil alev aldı: 3 çay işçisi öldü, 1 işçi yaralı
TRABZON'un Of ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.
Kaynak: DHA