Trabzon'da dinamik denetim faaliyeti yapıldı

İçişleri Bakanlığının kontrollü normalleşme döneminde "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Trabzon'da bilgilendirme faaliyeti düzenlendi.Genelge kapsamında Trabzon Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Mustafa Asan başkanlığındaki idari personelden oluşan ekip, işletme belgeli otel ve seyahat acentelerini ziyaret ederek, salgın sürecinde gerekli hijyen kurallarına uyulması ve normalleşme sürecinde faaliyetlerin nasıl sürdürüleceğine dair bilgilendirmelerde bulundu.Tüm illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen faaliyet, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz