Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı

Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Projesi (ÇOGEP) kapsamında 17-24 yaş arası dezavantajlı gençlere yönelik mutfak elemanı kursu düzenlendi.

Trabzon'da, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Projesi (ÇOGEP) kapsamında 17-24 yaş arası dezavantajlı gençlere yönelik mutfak elemanı kursu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ÇOGEP kapsamında 12 dezavantajlı gence eğitim verildiği belirtildi.

Proje kapsamında gençlerin geleceğe güvenle bakabilmelerini ve meslek sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla aşçılık üzerine yaklaşık 4 ay önce mutfak elemanı kursu açıldığı ifade edilen açıklamada, gençlerin, aldıkları eğitimler kapsamında Polis Evinde düzenlenen kahvaltı programında hünerlerini sergiledikleri kaydedildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve eşi, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İŞKUR İl Müdürü İbrahim Büyük ile Ortahisar Halk Eğitim Müdürü Orhan Genç'in katıldığı belirtildi.

Kurs kapsamında eğitim alan gençlere, katıldıkları gün karşılığı kursiyer zaruri gideri ödenerek kursa katıldıkları süre boyunca iş ve meslek hastalığı sigortaları yapıldığı ve söz konusu kursları başarıyla bitiren kursiyerlerin istihdamına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı
Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı
Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazdı; kent karıştı
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazdı; kent karıştı
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Son dakika! Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sahte altın operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da dezavantajlı gençler mutfak elemanı kursuna katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:53:05. #1.15#

title