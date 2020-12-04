Trabzon'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Trabzon'un Maçka ilçesinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Khvicha Jintcharadze'nin (40) kullandığı demir profil yüklü yabancı plakalı tır, Trabzon-Maçka kara yolunun Çatak kavşağında devrildi.

Savrulan tırın dorsesindeki demir profillerin etrafa saçıldığı kazada sürücü Jintcharadze araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan ve ambulansla Maçka Devlet Hastanesine kaldırılan Jintcharadze, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay