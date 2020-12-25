Trabzon'da devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
25.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:42
Trabzon'un Maçka ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Yusuf Ustabaş'ın (40) kullandığı 61 K 2412 plakalı tır, Başarköy mevkisinde devrildi.
Ağır yaralanan Ustabaş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Maçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay