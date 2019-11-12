Trabzon'da devam eden Hokey Milli Takım kampında tempo arttı

12.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:54

Ocak ayında Avrupa Şampiyonası C2 finallerine katılacak olan Hokey Milli Takımı, Trabzon'da kamp yapıyor.



Portekiz, Belarus ve Danimarka ile birlikte B Grubunda yer alan ay-yıldızlılar, 17 Ocak 2020'de başlayacak olan şampiyonada ilk 2'ye girip bu branşta en üst organizasyon olan C1 Ligine yükselmeyi hedefliyor. İranlı antrenör Rajab Nourani önderliğinde Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonunda devam eden Türkiye Hokey Milli Takım kampına 17 sporcu katılıyor.



Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi ile birlikte Milli Takım Kampını ziyaret eden Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, sporculara baklava ikram etti, başarılar diledi. Yıldız, "Son yıllarda ilginin iyice arttığı bu branşta kampın Trabzon'da olmasından mutluyuz" derken, İl Müdürü Birdal Öztürk, "Erkek Milli Takım kampının yanı sıra Kadın Milli Takım Kampı da Trabzon'da olacak, Federasyon Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.



Teknik Kurul Başkanı Mustafa Çakır ile birlikte kamp sorumluluğunu yürüten Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Bayram Yüksel, "Çok kritik bir şampiyonaya çıkacağız. Bu süreçte, her türlü tesis ve altyapı konusunda ideal bir spor şehri olan Trabzon'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayında hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum çünkü çok iyi bir kadromuz var. Bu ekip uzun yıllar uluslar arası arenada söz sahibi olacak kapasitededir" diye konuştu.



Daha önce İran A Milli Takım baş antrenörlüğünü yapan ve bu dönemde ülkesini salon hokeyinde dünyanın dördüncü sırasına taşıyan Rajab Nourani ise "Türk Milli takımı çok iyi bir çıta yakaladı, bu başarının daha üst seviyeye çıkacağına eminim. Türk hokeyinde büyük bir potansiyel var. Çok çalışan, yetenekli bir kadromuz var ve bu kapasiteli ekiple Ocak ayında hedefimize ulaşacağız" dedi.



Milli takım kampı hafta sonu tamamlanacak. - TRABZON

Kaynak: İHA