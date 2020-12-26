İlk tehlike Galatasaray'dan geldi! Sert şutta top az farkla dışarı çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Medical Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip; 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor'un 1 puan ile gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavili takım ise ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz temsilcisi; Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'un averajla gerisinde 9. sırada yer aldı.

TERİM KULÜBEDE BULUNMAYACAK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamıyor.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 5 maç ceza verdi.

Trabzonspor müsabakasında da takımını yönetemeyecek tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim, yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

FALCAO VE MARCAO DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süreli yaşadığı sakatlıklarla tartışılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Trabzonspor müsabakasında forma giyebilecek.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile yapılacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Falcao, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Bu sezon 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle toplamda 8 resmi maçı kaçıran 34 yaşındaki futbolcu, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezasını dolduran Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Trabzonspor müsabakasında görev alabilecek.

Ligin 13. haftasında yapılan Fatih Karagümrük müsabakasında sonra kırmızı kart gören, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Marcao, cezasını 14. haftadaki Göztepe müsabakasında çekti. Marcao, Trabzonspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Koronavirüs testi negatif çıkan ve izolasyon sürecini tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da kadroda bulunabilecek.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemiyor.

Sakatlığı bulunan ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ryan Babel'in yanı sıra corona virüsle ilgili izolasyon, tedavi ve takip süreci devam eden üç futbolcu da kadroda yer almayacak. Son olarak Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkarken Senegalli futbolcu kafilede yer almadı.

Tedavisine devam edilen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo da görev yapamayacak.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.

GALATASARAY: Okan, Omar, Taylan, Belhanda, Donk, Oğulcan, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Arda, Feghouli.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Zorlu mücadele hakem Halil Umut Meler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Galatasaray'da Feghouli'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top az farkla üsten dışarı çıktı.