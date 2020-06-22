Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsünü arama çalışması sürüyor Trabzon'un Maçka ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin akıntıda kaybolan sürücüsü için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin akıntıda kaybolan sürücüsü için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, önceki gün meydana gelen trafik kazasında kamyonetiyle birlikte Çoşandere Deresi'ne düşen ve kaybolan Zeki Atasoy'un (53) bulunması için dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

AFAD'ın 54 personelinin yanı sıra Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin de katıldığı çalışmalar, kamyonetin düştüğü derede sürüyor. Yaklaşık 10,5 kilometrelik güzergahta çalışan ekipler, kayıp sürücünün bulunabilmesi için su altı kameralarından da destek alıyor.

Öte yandan, olay yerinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarının da kayıp sürücünün ailesine psikolojik destek sağladıkları öğrenildi.

Sümela Manastırı yolunda seyreden Zeki Atasoy, kullandığı 61 LC 594 plakalı kamyonetin uçuruma yuvarlanmasının ardından Çoşandere'ye düşmüş ve akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Kaynak: AA