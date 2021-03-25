Otomobil Araklı ilçesindeki Karadere'ye uçtu; araçtaki 3 genci vatandaşlar kurtardı
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Otomobil Araklı ilçesindeki Karadere'ye uçtu; araçtaki 3 genci vatandaşlar kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobil Araklı ilçesindeki Karadere'ye uçtu; araçtaki 3 genci vatandaşlar kurtardı

TRABZON'un Araklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Araklı ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı'dan Trabzon'a gelen Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin'in içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere'ye uçtu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve otomobilden çıkmayı başaran 3 genç, dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kaya parçasının üzerinde ayakta kalmaya çalışan gençler için seferber oldu. 3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler, kontrol amaçlı Araklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Otomobil Araklı ilçesindeki Karadere'ye uçtu; araçtaki 3 genci vatandaşlar kurtardı
Otomobil Araklı ilçesindeki Karadere'ye uçtu; araçtaki 3 genci vatandaşlar kurtardı
Otomobil Araklı ilçesindeki Karadere'ye uçtu; araçtaki 3 genci vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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