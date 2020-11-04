Trabzon'da dereye düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı
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Trabzon'da dereye düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

04.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:38
Trabzon'da dereye düşen kişiyi itfaiye ekibi kurtardı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Dereköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çalışan Niyazi Bektaş, dengesini kaybederek kayalıklardan dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Bektaş'ı dere yatağına sarkıtılan sedye yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Bektaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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