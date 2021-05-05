Trabzon'da depodan inşaat malzemesi çaldığı belirlenen kişi yakalandı
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Trabzon'da depodan inşaat malzemesi çaldığı belirlenen kişi yakalandı

Trabzon'da depodan inşaat malzemesi çaldığı belirlenen kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da bir iş yerinin deposundan çaldığı malzemeleri satan şüpheli yakalandı.

Trabzon'da bir iş yerinin deposundan çaldığı malzemeleri satan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde inşaat iskele kiralama iş yerine ait depodan 28 bin lira değerinde malzeme çalındığını iddia eden kişi jandarmaya müracaat etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri koordinesinde oluşturulan çalışma grubu, olayın meydana geldiği sokak ve yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, depodan iki defa araca yüklediği malzemeleri 3 bin 500 liraya hurdacıya sattığı belirlenen İ.D'yi (45) yakaladı.

İ.D. hakkında iş yerinden hırsızlık, çalıntı malzemeleri satın alan iş yeri yetkilisi hakkında ise suç eşyasını satın almak ve kabul etmek suçlarından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, çalınan malzemelerin bir kısmının eritildiği, eritilmeden ele geçirilenlerin ise sahibine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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