Trabzon'da denize giren kişi boğuldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Bayburt Üniversitesinde memur olarak görev yapan S.K, arkadaşlarıyla geldiği Sürmene ilçesinde denize girdi.

Bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başlayan S.K, arkadaşları ve çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesine kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA