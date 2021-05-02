Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
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Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu

Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Ganita mevkiinde öğle saatlerinde denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yapılan incelemede cesedin bir haftadır kayıp olarak aranan O.H.'ye (36) ait olduğu tespit edildi. Denizde ölü olarak bulunan O.H.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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