Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekne ile denize açılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililer, deniz şehitleri anısına hazırlanan çelengi denize bıraktı.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerde de egemenlik hakkının kazanıldığını ve bu tarihin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını belirtti.

Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ustaoğlu, "Başta denizcilerimiz olmak üzere tüm halkımızın bayramını kutlarken tarihimize iz bırakan tüm denizci kahramanlarımızı ve denizlerde hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Törene, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cem Karaoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Trabzon Deniz Komutanı Deniz Albay Mustafa Doğan, Trabzon Liman Başkanı Muhammet Özçelik ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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