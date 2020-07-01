Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Trabzon Limanı'na gelen Vali yardımcıları Mehmet Yapıcı ve Bünyamin Yıldız ile Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Doğu Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, gemiye binerek denize açıldı.

Yapıcı, Yıldız ve beraberindekiler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Kaynak: AA