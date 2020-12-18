Trabzon'da define bulma maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
18.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:53
Trabzon'un Sürmene ilçesinde define için izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde define için izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede define aramak maksadıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Bölgede, bir dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay