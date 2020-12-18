Trabzon'da define bulma maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Trabzon'da define bulma maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

18.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:53
Trabzon'da define bulma maksadıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde define için izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde define için izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede define aramak maksadıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bölgede, bir dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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