Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı

Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aranan A.E'nin Trabzon'da ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Zanlının adresinde yapılan aramada cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet...
4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı
4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hamid Karzai Emine Erdoğan Süleyman Soylu
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Neşet Ertaş Acun Ilıcalı
Spor Marcao Salih Uçan Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.08.2021 12:57:03. #1.13#

title