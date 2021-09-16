Son dakika haberi | TRABZON'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberi | TRABZON'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TRABZON'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

TRABZON'da terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bir eve baskın düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Polis operasyon anına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Son dakika haberi | TRABZON'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haberi | TRABZON'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haberi | TRABZON'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haberi | TRABZON'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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