Trabzon'da DEAŞ operasyonu
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Trabzon'da DEAŞ operasyonu

Trabzon'da DEAŞ operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Trabzon'da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde tespit edilen ikamete yapılan operasyonda A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ve 1 adet flaş belleğe el konulurken, şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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