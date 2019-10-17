Trabzon'da DEAŞ operasyonu

17.10.2019 10:46

Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile özel harekat timlerince 12 Ekim'de Ortahisar ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla T.U. evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin, Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerle irtibat halinde olduğu ve Suriye'de savaşmak üzere terör örgütüne eleman temin ettiği, bu amaçla sohbetler düzenlediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA