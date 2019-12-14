14.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:15

Trabzon'da darp edilen doktorun el bileği ve parmakları kırıldı

TRABZON'da, iddiaya göre aldıkları alkolün etkisiyle yolda sızan C.P. ve B.K., getirildikleri Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kendilerini sessiz olmaları yönünde uyaran görevli doktor Tacettin Karaman'a (30) saldırdı. Sağ el bileği ve parmakları kırılan, yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan doktor, tedavi altına alınırken, C.P. ve B.K. tutuklandı.

Olay, önceki gece saat 0300 sıralarında Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkolün etkisiyle yolda sızan C.P. ve B.K.'yı fark eden bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan iki kişi acil servise getirildi. Hastane acilinde gürültü yapan C.P. ve B.K. kendilerini sesiz olmaları yönünde uyaran doktor Tacettin Karaman'a yumruk ve tekmelerle saldırdı. Sağlık görevlilerinin 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen güvenlik görevlilerince kurtarılan doktor, yaralandı. Karaman, acil serviste tedavi altına alınırken, saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı. Sağ el bileği ve parmakları kırılan, yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan doktora 10 gün iş göremezlik raporu verildi. Doktor Tacettin Karaman, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında 'kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmama' suçlarından soruşturma başlatılan C.P. ve B.K. tutuklandı.

'FİZİKİ ŞİDDET HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Serdar, Fatih Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklaması ile saldırı olayını kınadı. Serdar, Sözlü şiddet bütünleşmiş, fiziki şiddet ise her geçen gün artmaktadır. Genel anlamda da sağlık çalışanlarının diğer kamu çalışanlarına göre çok daha fazla şiddete maruz kaldığı açıktır. Acil serviste şifa bekleyen acil hastalara hizmet veren sendika üyemiz doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Muayene esnasında yüzüne yumruk atılmasıyla başlayan, diğer kişinin ise arkadan doktorumuzun boğazına sarılıp gırtlağını sıkarak devam eden darp ve saldırıda bulunulmuştur. Hekim arkadaşımızın boğazına sarılan diğer saldırgan kişiye o esnada orada bulunan diğer hasta yakınları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etmişlerdir. Akabinde hemen 'beyaz kod' verilerek hadise güvenlik birimlerine iletilmiştirö dedi.

Gece şifa vermek ve can kurtarabilmek için acil serviste sabahlara kadar doktorların nöbet tuttuğunu belirten Serdar, 'Bu saldırı neticesi hekim arkadaşımızın ağzı kan içinde kalmış, dudağında kesiler, el bileğinde ve parmağında kırıklar, vücudunda ise darp izleri oluşmuştur. Saldırı esnasında acil servis çalışanları hekimler, hemşireler, sağlık memurları ve diğer çalışanlar korkulu anlar, şok yaşamışlardır. Saldırıda yaralanan hekim arkadaşımıza10 gün rapor verilerek evde tedavisine devam edilmek üzere taburcu edilmiştir. Şükürler olsun ki bir ağır yaralanma ve ya can kaybı yaşanmamış daha üzücüsü ile karşı karşıya kalınmıştır. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi de bulunuyor saldırıyı lanetliyoruzö diye konuştu.

Kaynak: DHA

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