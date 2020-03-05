Trabzon'da Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası iddiası
Trabzon'da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D'nin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve PKK terör örgütünün propagandası içeren paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, adli kontrol hükmü ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA