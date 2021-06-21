Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması (2)
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Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması (2)

Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 BİN TON ÇÖP ARASINDA ARAMA ÇALIŞMASITrabzon'un Araklı ilçesinde, katı atık entegre ve bertaraf tesisinde, çöpler arasında bebek cesedi görüldüğü iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD görevlileri de arama çalışmalarını sürdürüyor.

15 BİN TON ÇÖP ARASINDA ARAMA ÇALIŞMASI

Trabzon'un Araklı ilçesinde, katı atık entegre ve bertaraf tesisinde, çöpler arasında bebek cesedi görüldüğü iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD görevlileri de arama çalışmalarını sürdürüyor. Yeni depolamanın durdurulduğu tesiste, 15 bin ton çöp arasında devam eden çalışmalarda, cesede dair ize ulaşılamadı. Jandarma Komutanlığı'nca paylaşılan bilgi notunda; ceset görüldüğü bilgisinin 16 Haziran'da verildiği ve Araklı nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, tesis içinde arama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Çöp alanındaki geniş çaplı aramalara AFAD, jandarma ve polise ait kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği belirtilerek, "Tesis içinde ve çöp depolama sahasında yapılan aramada, çöp yığınının çok fazla miktarda olması sebebiyle (15 bin ton) söz konusu bebek cesedi bulunamamıştır. Arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması (2)
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması (2)
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması (2)
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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