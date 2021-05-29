Trabzon'da Çömlekçi minibüs durakları geçici olarak taşındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla, ilçe minibüs durakları geçici süreyle başka alana taşındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla, ilçe minibüs durakları geçici süreyle başka alana taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çömlekçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabı kapsamındaki yıkımlar dolayısıyla, ilçe minibüs duraklarının mevcut yerinden 200 metre ileride bulunan alana taşındığı belirtildi.

Minibüs duraklarının, yıkımlar dolayısıyla 31 Mayıs'tan itibaren bu alanda geçici hizmet vereceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik