Trabzon'da çok sayıda silah ele geçirildi Trabzon'un Akçaabat ve Tonya ilçelerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Trabzon'un Akçaabat ve Tonya ilçelerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tonya ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 7 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 107 çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın evinde arama yapan jandarma ekipleri, bir uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 253 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA