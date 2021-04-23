Son dakika gündem: "23 Nisan'da Çocuklara Haklarını Sorduk" - Çocuklardan gülümseten cevaplar
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Son dakika gündem: "23 Nisan'da Çocuklara Haklarını Sorduk" - Çocuklardan gülümseten cevaplar

Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan'da Çocuklara Haklarını Sorduk" başlıklı video hazırlandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan'da Çocuklara Haklarını Sorduk" başlıklı video hazırlandı.

TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden hareketle çocuklara çeşitli sorular yöneltilerek hem çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak hem de 23 Nisan ruhuna uygun keyifli bir çalışma yapıldığı vurgulandı.

İki versiyon şeklinde hazırlanan filmin, 23 Nisan haftası boyunca TTSO, Trabzon AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı aktarıldı.

Çeşitli sosyal medya platformlarında yayımlanan videoda, farklı yaş gruplarındaki çocukların sorulara verdikleri cevaplar, videoyu izleyenleri hem düşündürüyor hem de gülümsetiyor.

"Düşüncelerini özgürce ifade edebiliyor musun?" sorusuna bir kız çocuğu, "Annem mağazaya gittiğimizde 'Hangi çantayı istersin' diye sordu, ben de pembeyi istedim." yanıtı verdi.

Çocuklardan bazıları "Savaşlar hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Savaşlar olmasın çünkü devletler kardeş olsun", "Savaşlar kötüdür, savaş yapmasınlar", "Ben onları barıştırmayı düşünüyorum ve aklıma Atatürk geliyor", "Savaş kötü bir şey." yanıtını verdiler.

"Çocukların hakları nelerdir?" sorusu üzerine katılımcılar, "Yemek yemek, oyun oynamak, konuşmak, resim yapmak, bisiklet sürmek, dışarı çıkmak", "Temizlik hakkı, özgür olma hakkı, yardım alma hakkı", "Şarkı söylemek, dans etmek, oyuncaklarıyla oynamak", "Dilek tutma hakları vardır, bir sürü şeyler vardır", "Dışarı çıkmak, yürümek, çiçek ekebiliyorlar", "Saklambaç oynamak, körebe oynamak ağaca çıkmak, duvara tırmanmak", "En temel hakkımız yaşamaktır, eğitim ve sağlık haklarımız da vardır" ifadesini kullandı.

Son dakika gündem: '23 Nisan'da Çocuklara Haklarını Sorduk' - Çocuklardan gülümseten cevaplar
Son dakika gündem: '23 Nisan'da Çocuklara Haklarını Sorduk' - Çocuklardan gülümseten cevaplar
Son dakika gündem: '23 Nisan'da Çocuklara Haklarını Sorduk' - Çocuklardan gülümseten cevaplar
Son dakika gündem: '23 Nisan'da Çocuklara Haklarını Sorduk' - Çocuklardan gülümseten cevaplar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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