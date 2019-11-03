Trabzon'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralıTRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

03.11.2019 16:43
Trabzon'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili bir kişiyi arıyor.

Olay, ilçenin Sancak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından Y.T, silahla Enes Şen ve Yetiş Tiriyaki'ye ateş etti.

Enes Şen, olay yerinde hayatını kaybederken Yetiş Tiryaki yaralı olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılılarak tedavi altına alındı.

Enes Şen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili şüpheli Y.T'yi arıyor.

Kaynak: İHA

VİDEO: Trabzon'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı
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