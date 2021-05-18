Trabzon'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Trabzon'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Trabzon'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaymaklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ali Ceylan'a ait yarısı ahşap olan tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden aile, evlerinden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Araklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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