Trabzon'da Çıkan Orman Yangını, 4 Saatte Söndürüldü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın mesafede çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, vatandaşların da yardımıyla 4 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18: 30 sıralarında Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde çalılık ve fındık ağaçlarından oluşan ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yol olmadığı için yangın alanına yanaşamadı. Yangın yerine gelen çok sayıda vatandaş, ağaç dalları ile alevlere müdahale etti. İş makineleri getirilen bölgeye itfaiye araçlarının yanaşabilmesi için yol açıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile yangın, 4 saatte söndürüldü. Yangının 8 dönüm fındık bahçesi ve çalılık alanda etkili olduğu belirtildi.

- Trabzon