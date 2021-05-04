Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı
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Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar devam ediyor.

Bir hafta süren uygulamalarda 35'i yabancı uyruklu olmak üzere 11 bin 874 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 47 kişinin yakalandığı ve 17'sinin adli makamlarca tutuklandığı uygulamalarda, kayıp olarak aranan 4 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emre aykırı davranış, rahatsız etme, Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer konularla ilgili 186 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Ekiplerce taksirle yaralama, hakaret, kasten yaralama, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 185 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aramalarda 1'i kurusıkı olmak üzere 3 tabanca, 1 av tüfeği, 17,31 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai, 2,55 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, ve 1 çalıntı araç ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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