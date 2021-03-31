Trabzon'da çay ocağı, kahvehane ve kıraathanelere 500 lira destek verilecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen çay ocağı, kahvehane ve kıraathane esnafına ramazan ayı öncesinde tek seferlik 500 lira nakdi yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen çay ocağı, kahvehane ve kıraathane esnafına ramazan ayı öncesinde tek seferlik 500 lira nakdi yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinden en çok etkilenen düşük, dar gelirli ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yönelik 6 ay boyunca 500 lira nakdi yardım yaptıklarını, şimdi de çay ocağı, kahvehane ve kıraathane esnafına nakdi yardımda bulunacaklarını belirtti.

Trabzon Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Erdoğdu ile görüştüğünü ifade eden Genç, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle gelirleri bir hayli düşen çay ocağı, kahvehane ve kıraathane esnafına ramazan ayı öncesinde tek seferlik 500 liralık nakdi yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Toplamda 228 bin lira yardım yapacaklarını dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Ortahisar Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren çay ocağı, kıraathane ve kahvehane olmak üzere toplamda 456 esnafımıza tek seferlik olmak üzere 500 lira nakdi yardım yapacağız. Pandemi sürecinde yine düşük, dar gelirli vatandaşlarımız için altı ay boyunca 500 liralık nakdi yardımda bulunmuştuk. Şimdi de çay ocağı, kıraathane ve kahvehane esnafımıza yönelik bir desteklemede bulunuyoruz. Bu esnafımız bir yıldan uzun süredir iş yapamıyorlar. Çok sayıda vatandaşı istihdam eden bu esnaflarımıza bir nebze de olsa destek olacağız. Mahalle ve esnaf ziyaretlerimizde bize en çok bildirilen konuların başında bu destekler geliyordu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay