Trabzon'da çay ocağı, kahvehane ve kıraathanelere 500 lira destek verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da çay ocağı, kahvehane ve kıraathanelere 500 lira destek verilecek

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da çay ocağı, kahvehane ve kıraathanelere 500 lira destek verilecek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen çay ocağı, kahvehane ve kıraathane esnafına ramazan ayı öncesinde tek seferlik 500 lira nakdi yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen çay ocağı, kahvehane ve kıraathane esnafına ramazan ayı öncesinde tek seferlik 500 lira nakdi yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinden en çok etkilenen düşük, dar gelirli ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara yönelik 6 ay boyunca 500 lira nakdi yardım yaptıklarını, şimdi de çay ocağı, kahvehane ve kıraathane esnafına nakdi yardımda bulunacaklarını belirtti.

Trabzon Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Erdoğdu ile görüştüğünü ifade eden Genç, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle gelirleri bir hayli düşen çay ocağı, kahvehane ve kıraathane esnafına ramazan ayı öncesinde tek seferlik 500 liralık nakdi yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Toplamda 228 bin lira yardım yapacaklarını dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Ortahisar Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren çay ocağı, kıraathane ve kahvehane olmak üzere toplamda 456 esnafımıza tek seferlik olmak üzere 500 lira nakdi yardım yapacağız. Pandemi sürecinde yine düşük, dar gelirli vatandaşlarımız için altı ay boyunca 500 liralık nakdi yardımda bulunmuştuk. Şimdi de çay ocağı, kıraathane ve kahvehane esnafımıza yönelik bir desteklemede bulunuyoruz. Bu esnafımız bir yıldan uzun süredir iş yapamıyorlar. Çok sayıda vatandaşı istihdam eden bu esnaflarımıza bir nebze de olsa destek olacağız. Mahalle ve esnaf ziyaretlerimizde bize en çok bildirilen konuların başında bu destekler geliyordu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Mahir Ünal İhsan Yavuz Erkan Kandemir
Magazin Alişan Demet Akalın Bahar Candan Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da çay ocağı, kahvehane ve kıraathanelere 500 lira destek verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:50:28. #1.14#
title