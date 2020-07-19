Trabzon'da çatıda yangın paniği Trabzon'da çatıda yangın paniğiTRABZON'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Trabzon'da çatıda yangın paniği

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan 6 katlı Fazilet apartmanının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çabası sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: DHA