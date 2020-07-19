Trabzon'da çatı yangını maddi hasara neden oldu Trabzon'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Trabzon'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kanarya Sokak'ta beş katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından ekiplerce yangına müdahalede bulunuldu. Polis ekiplerinin desteğiyle binada yaşayanlar boşaltılırken, yangının çevre binalara sıçrama riskinden dolayı bölgede doğal gaz akımı kesildi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Kaynak: AA