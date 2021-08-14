Trabzon'da çatı katındaki kafede çıkan yangın söndürüldü
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Trabzon'da çatı katındaki kafede çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'da çatı katındaki kafede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Trabzon'da bir binanın çatı katındaki kafe, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'da bir binanın çatı katındaki kafe, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatı katında bulunan kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çatı katının tamamını sardı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen kafenin işletmecisi Büşra Türker üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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