Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü - Haberler
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Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Demirören Haber Ajansı, Salim Sarıkoç - Güncel
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Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

TRABZON'un Sürmene ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın; itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü.

SÜRMENE, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın; itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatı, kısa sürede alevlerle kaplandı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arazinin yamaç olması nedeniyle itfaiye ekipleri güçlükle yangın yerine ulaşırken, alevler 1,5 saat süren çalışma sonrasında söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Trabzon'da çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Güncel

Sürmene, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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