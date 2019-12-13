Trabzon'da camilerden tarihi eser çaldığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

13.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:34

Trabzon'da, camilerden tarihi eser çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bazı camilerden tarihi nitelik taşıyan eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği değerlendirilen Ü.C, kent merkezinde yakalandı. Zanlının ifadeleri doğrusunda, camilerden çalıp sattığı tarihi eserler bulunarak geri alındı.

Bulunan eserler arasında İskenderpaşa Camisi'nden çalınan 3 bakır şemsiyelik, 1 bakır şamdanlık, Hamzapaşa Camisi'nden çalınan 2 bakır levha ile 1 şamdanlık, Musapaşa Camisi'nden çalınan 1 şamdanlık ve tahmini değeri 100 bin lira olan 200 yıllık tarihi şamdanlığın yer aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA