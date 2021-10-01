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Trabzon'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle program düzenlendi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da

Trabzon'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, İslamın, camiyi merkezine alan bir medeniyet olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, camilerin, sosyal hayata şahitlik eden, İslam beldelerinin etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu kutlu mekanlar olduğunu ifade ederek, "Özellikle bizim kültürümüzde geçmişten bugüne kadar camilerimiz, sadece ibadetlerimizi icra ettiğimiz bir mekan değil, aynı zamanda tarihimizin ve kültürümüzün bir arada yaşandığı merkezlerdir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın konusunu "Vefa" olarak belirlediğini dile getiren Ustaoğlu, "Hafta boyunca gerek camilerimizde icra edilen programlarda gerekse sosyal medya aracılığıyla vefa konusu işlenecektir. Bu kapsamda hayatımıza rehberlik eden vefalı hocalarımızdan, camilerimizin en değerli varlığı olan cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı kutlayarak, "Milletimizin birliğine, milletimizin dirliğine ve beraberliğine, milletimizin bireysel ve toplumsal gelişmesine, kalkınmasına din görevlilerimizin, hoca efendilerin, imam kardeşlerimizin çok büyük katkısı ve gayretleri vardır. Ben bütün bu kardeşlerimi buradan bir kere daha yürekten kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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