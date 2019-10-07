Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı (2)

07.10.2019 18:47

YARALI İŞÇİLER TABURCU EDİLDİ

Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökmeyle ilgili, inşaat proje Sorumlusu Dr. Ercan Sinaner, yazılı açıklamada bulundu, yaralı 2 işçinin tedavilerinin ardından taburu edildiğini belirtti. Sinaner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan hadise, imalat sırasında her şantiyede gerçekleşebilecek, yapının ve inşaatının seyrine veya dokusuna herhangi bir zarar vermeyecek niteliktedir. Konuyla ilgili kamuoyunda bir takım yanlış bilgilendirmeler nedeniyle panik havası yaratılmıştır. Bunun aksine yaşanan olayda hiçbir çalışanımız yaralanmamış kimsenin burnu dahi kanamadan tüm çalışanlarımız güvenli bir şekilde sahadan ayrılmıştır. Yaşadığı panik nedeniyle ise iki işçimiz tedbir amaçlı hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Camimiz gerek statik, gerekse imalat yönünden üstün bir niteliğe sahiptir, hatta bölgenin en güvenli yapısı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yaşanan olay tamamen kalıp iskelesinde meydana gelen öngörüsü mümkün olmayan bir hadisenin gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Cami ve külliye inşaatımız kaldığı yerden aynı hızla devam edecek ve planlanan takvimde şehrimizin hizmetine sunulacaktır."

Kaynak: DHA