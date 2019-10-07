Trabzon'da cami inşaatında çökme: 2 yaralı
Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarkapı Mahallesi'nde devam eden cami inşatında kalıp takviyeleri koptu.
Yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandı.
Cami inşatındaki arkadaşlarınca bulundukları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.