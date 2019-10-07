Trabzon'da cami inşaatında çökme: 2 yaralı

Trabzon'da cami inşaatında çökme: 2 yaralı

Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

07.10.2019 21:16
Trabzon'da cami inşaatında çökme: 2 yaralı

Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazarkapı Mahallesi'nde devam eden cami inşatında kalıp takviyeleri koptu.

Yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandı.

Cami inşatındaki arkadaşlarınca bulundukları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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