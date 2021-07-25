Trabzon'da çamaşır asarken balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da çamaşır asarken balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi

Trabzon'da çamaşır asarken balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenicuma Mahallesi TOKİ konutlarındaki apartmanın 11. katındaki balkona çıkan H.N.Ç (15), çamaşır asmak istedi.

Bu esnada dengesini kaybeden H.N.Ç, balkondan beton zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ece Erken İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Burak Elmas Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da çamaşır asarken balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 21:41:41. #1.15#

title