Trabzon'da çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı.
Pelitli Mahallesi'nde A.O'ya ait evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında zanlı Y.K (33) çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalandı. Ekipler, ele geçirilen altınları sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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