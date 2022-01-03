Trabzon'da çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı.

Pelitli Mahallesi'nde A.O'ya ait evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında zanlı Y.K (33) çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalandı. Ekipler, ele geçirilen altınları sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title