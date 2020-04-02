Trabzon'da cadde ve sokaklarda insan hareketliliği azaldı TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması ile cadde ve sokaklarda insan hareketliliği iyice azaldı.

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması ile cadde ve sokaklarda insan hareketliliği iyice azaldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü olanlara getirilen sokağa çıkma yasağı ile yapılan 'evde kal' çağrılarının ardından sosyal hayatın kısıtlanmasına yönelik uygulamalar sonuç verdi. Trabzon'da günün her saatinde insan yoğunluğunun yaşandığı Uzunsokak ile kent meydanının giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirdi. İnsan yoğunluğunu azaltmak için yapılan bu uygulamanın ardından kent meydanı en sakin günlerinden birini geçiriyor. Bariyer ile çevrilmiş alanlarda polisler giriş ve çıkışlarda vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte birçok işletme ise kapalı tutuluyor.

HİJYEN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri bir yandan dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirirken bir yandan da cadde ve sokakları deterjanlı su ile yıkıyor.

Kaynak: DHA