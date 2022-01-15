Trabzon'da buzlanan yolda pikap dereye uçtu: 1 yaralı - Haberler
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Trabzon'da buzlanan yolda pikap dereye uçtu: 1 yaralı

Trabzon'da buzlanan yolda pikap dereye uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Tonya ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan pikabın dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan pikabın dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tonya ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erikbeli Yaylası'na gittiği öğrenilen Hakan Fazlıoğlu (45) yönetimindeki 61 TF 140 plakalı Toyota marka pikap, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Derede yan yatan araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü, yol kenarına ulaşarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakan Fazlıoğlu, Tonya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan ise ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

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Trabzon'un Tonya ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan pikabın dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

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