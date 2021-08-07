Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı
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Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı

Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları finalinde Çinli Hong Gu'u yenerek olimpiyat şampiyonu olan Busanez Sürmeneli'nin takım arkadaşları Trabzon'da maçın heyecanını yaşadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları finalinde Çinli Hong Gu'u yenerek olimpiyat şampiyonu olan Busanez Sürmeneli'nin takım arkadaşları Trabzon'da maçın heyecanını yaşadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, seri başı olarak katıldığı organizasyonda ilk turu bay geçti. Son 16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı, çeyrek finalde ise Ukraynalı Anna Lysenko'yu net bir skorla yendi. Yarı final müsabakasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i mağlup etmeyi başaran Sürmeneli, finalde ise Çinli Hong Gu'u geçerek olimpiyat şampiyonu olmayı başardı ve altın madalya kazandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Busenaz Sürmeneli'nin takım arkadaşları, heyecanlı müsabakayı Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) birlikte izlediler.

Busenaz'ın olimpiyat şampiyonu olduğunun açıklanmasının ardından salonda büyük bir heyecan ve mutluluk yaşandı. - TRABZON

Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı
Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı
Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı
Trabzon'da Busenaz Sürmeneli heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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