Trabzon'da duygu karmaşası
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Trabzon'da duygu karmaşası

20.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:19
Trabzon'da duygu karmaşası

Trabzonspor'un Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından yerel gazeteler, 'Bir düğün, bir hüzün" başlıklarına yer vererek, alınan galibiyetin sevincini, karşılaşmada Abdülkadir Ömür'ün ciddi sakatlık yaşaması nedeniyle de yaşanan üzüntüyü manşetlerine taşıdı.

Trabzonspor'un 3-1 kazandığı İttifak Holding karşılaşmasının 27'nci dakikasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen ve aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluştuğu belirtilen Abdülkadir Ömür'ün sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle bordo-mavililer alınan galibiyete sevinemedi. Tedavisine başlanacak genç oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle yerel gazeteler de maça yönelik manşetlerinde düğün ve hüzün başlıklarına yer verdi.

'BİR DÜĞÜN, BİR HÜZÜN' MANŞETİ

Karadeniz gazetesi, "Bir düğün, bir hüzün", "Konyaspor'u 3-1 yenen Fırtına, galibiyetle moral buldu ama genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ayağının kırılmasıyla büyük bir şok yaşadı", Kuzey Ekspres, "Ömür yiyen galibiyet", "Trabzonspor, Konyaspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı ama Abdülkadir Ömür'ü kaybetti", Sonnokta gazetesi, "Böyle mutluluk olmuyor", "Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederken, yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sakatlanması tüm sevinci üzüntüye çevirdi, Taka gazetesi, "Her yerde kar, Akyazı'da Fırtına!", "Antalya maçında kaçan gollerin acısını Konya'dan çıkaran Trabzonspor, Nwakaeme, Flavio ve Djaniny'in golleriyle 3 puana uzandı", Günebakış gazetesi, "Trabzon böyle güzel", "Bordo-mavililer, Konya'yı farklı geçti, kendine geldi" başlıklarına yer verdi.

Trabzon'da duygu karmaşası
Trabzon'da duygu karmaşası
Trabzon'da duygu karmaşası
Trabzon'da duygu karmaşası
Trabzon'da duygu karmaşası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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