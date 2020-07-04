Trabzon'da bulvarlar bordo-maviye boyanıyor
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Trabzon'da bulvarlar bordo-maviye boyanıyor

Trabzon'da bulvarların bazı noktaları bordo-mavi renklere boyandı.

Trabzon'da bulvarlar bordo-maviye boyanıyor
04.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:28

Trabzon'da bulvarların bazı noktaları bordo-mavi renklere boyandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İnönü Mahallesi Trabzonspor Bulvarı'nda bazı noktaların bordo-mavi renklere boyandığı belirtildi.

Ekiplerin, Trabzonspor Tesisleri ve Akyazı Stadı güzergahındaki bulvarları da gelecek hafta bordo-mavi renklere boyayacakları vurgulandı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, "Trabzonspor'un şampiyonluğuna inandık. İlk olarak sokaklarımızı bordo-mavi bayraklarla süsledik. Bunun dışında takımımızın yol güzergahında bulunan ve Büyükşehir Belediyemize ait bulvarların bordo-mavi renklere boyanmasına karar verdik." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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